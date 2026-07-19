Суд продлил арест бизнесмену Костылёву по делу о хищении у Минобороны

Судьи рассмотрели ходатайство о продлении меры пресечения 16 июля. Само решение вступит в законную силу 21 июля. Документы содержат запись о том, что требование следствия о продлении срока содержания под стражей удовлетворили. При этом точный срок нового ареста в материалах не раскрывают.