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Пожар на территории промзоны произошел на севере Ставрополя из-за атаки БПЛА

Пожар после беспилотной атаки произошел в промзоне на севере Ставрополя. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Пожар после беспилотной атаки произошел в промзоне на севере Ставрополя. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По предварительным данным, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Пожар произошел далеко от жилой застройки, угроза жилым домам отсутствует.

— Мы на связи с главой Ставрополя Иваном Ивановичем Ульянченко. Пожарные и другие экстренные службы продолжают работу, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Этой же ночью в промышленной зоне Шпаковского округа Ставропольского края произошел пожар, зафиксировано два очага возгорания. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

Ночью 18 июля украинские БПЛА атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получил 61 человек, один погиб.

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