Пенсионерка ушла в лес и не вернулась в Пермском крае

Пожилая жительница посёлка Южный Кизеловского муниципального округа пропала без вести в Прикамье. О поисках сообщил отряд ЛизаАлерт.
81-летняя София Чувакина 17 июля ушла в лес и не вернулась. Судя по всему, женщина заблудилась во время сбора грибов. Поисковики вечером 18 июля прочесывали местность в районе, где пропала пенсионерка. Поиски результатов не дали. Они опубликовали фото пропавшей и просят распространить информацию о ней.
Всех, кто видел пенсионерку, просят сообщать в полицию или на горячую линию волонтёров по номеру 8−800−700−54−52.
Напомним, ранее была найдена пропавшая пациентка больницы из Перми. Она самовольно покинула медучреждение, в котором лежала и исчезла.