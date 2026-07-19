Пенсионерка ушла в лес и не вернулась в Пермском крае

81-летняя София Чувакина 17 июля ушла в лес и не вернулась. Судя по всему, женщина заблудилась во время сбора грибов. Поисковики вечером 18 июля прочесывали местность в районе, где пропала пенсионерка. Поиски результатов не дали. Они опубликовали фото пропавшей и просят распространить информацию о ней.