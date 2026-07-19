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В Ростовской области ночью сбили около 15 БПЛА и ракеты

Ночью 19 июля Ростовская область подверглась атаке с воздуха — силы противовоздушной обороны уничтожили около полутора десятков украинских беспилотников и ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

По его словам, ВСУ пытались нанести удары по нескольким территориям области. Под атакой оказались города Гуково и Каменск-Шахтинский, а также Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский и Каменский районы.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около полутора десятков БПЛА и ракеты уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области», — сообщил глава региона.

После падения обломков без последствий на земле не обошлось. В Красносулинском районе загорелось поле с озимой пшеницей, а в Тарасовском районе вспыхнула сухая трава. В обоих случаях пожарные оперативно ликвидировали возгорания, пострадавших нет.

«Пострадавших нет», — отметил Слюсарь.

Губернатор уточнил, что специалисты продолжают оценивать последствия атаки. Экстренные службы работают на местах падения обломков и устраняют последствия происшествия.

Ранее Life.ru писал, что под Ставрополем силы ПВО отразили атаку беспилотников, после чего в промзоне возникли два очага возгорания. Пожары появились из-за падения обломков сбитых дронов, однако погибших и пострадавших не было. Власти региона ввели режим ЧС местного уровня и призвали жителей не приближаться к обломкам БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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