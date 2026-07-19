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ВСУ ударили по четырем многоквартирным домам в Курске, жильцы эвакуированы

Хинштейн сообщил об атаках БПЛА на Курск и Льгов.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Курску и Льгову. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

В Курске вражеские дроны ударили по четырем многоквартирным домам. Жильцы эвакуированы. Одна женщина получила акубаротравму, решается вопрос о госпитализации.

Во Льгове атаке подверглись автобус, продуктовый магазин и остановка. Пострадал водитель автобуса и мужчина. На месте работают оперативные службы.

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