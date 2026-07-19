Дроны ВСУ повредили четыре жилых дома в Курске, есть пострадавшая

По его словам, атака пришлась на несколько объектов в городе, а также затронула Льгов. В Курске повреждены квартиры в одном из подъездов на трёх верхних этажах, в двух домах пострадали фасады, а на проспекте Победы произошло возгорание квартиры.
«Укронацисты атаковали Курск и Льгов. По предварительной информации, вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курске», — написал Хинштейн.
После происшествия жильцов эвакуировали. Одна из жительниц получила акубаротравму из-за взрывной волны, ей оказали первую помощь, специалисты решают вопрос о дальнейшем лечении.
«Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации», — сообщил губернатор.
На месте работают оперативные службы. Власти региона пообещали помочь жителям пострадавших домов — людям предложат временное размещение или компенсируют аренду жилья на период восстановления.
Ранее Life.ru писал, что под Ставрополем после атаки украинских беспилотников возникли два очага возгорания в промзоне. Пожары появились из-за падения обломков сбитых дронов, но погибших и пострадавших удалось избежать.
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