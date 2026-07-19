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Дроны ВСУ повредили четыре жилых дома в Курске, есть пострадавшая

Беспилотники ВСУ ночью 19 июля атаковали жилые дома в Курске, в результате удара пострадала женщина. Повреждения получили четыре многоквартирных здания, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

По его словам, атака пришлась на несколько объектов в городе, а также затронула Льгов. В Курске повреждены квартиры в одном из подъездов на трёх верхних этажах, в двух домах пострадали фасады, а на проспекте Победы произошло возгорание квартиры.

«Укронацисты атаковали Курск и Льгов. По предварительной информации, вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курске», — написал Хинштейн.

После происшествия жильцов эвакуировали. Одна из жительниц получила акубаротравму из-за взрывной волны, ей оказали первую помощь, специалисты решают вопрос о дальнейшем лечении.

«Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации», — сообщил губернатор.

На месте работают оперативные службы. Власти региона пообещали помочь жителям пострадавших домов — людям предложат временное размещение или компенсируют аренду жилья на период восстановления.

Ранее Life.ru писал, что под Ставрополем после атаки украинских беспилотников возникли два очага возгорания в промзоне. Пожары появились из-за падения обломков сбитых дронов, но погибших и пострадавших удалось избежать.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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