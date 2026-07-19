Убийство Нурай Серикбай: адвокат сообщил дату первого судебного заседания

Напомним, преступление было зафиксировано на видео вечером 11 января в Шымкенте на пешеходном переходе на пересечении улиц Толеметова и Утегенова. На кадрах видно, как девушка пытается убежать, затем оказывает сопротивление, а молодой человек избивает ее и наносит удары ножом. После он скрывается с места происшествия.