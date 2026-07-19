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Убийство Нурай Серикбай: адвокат сообщил дату первого судебного заседания

Адвокат Аянхан Омаров в соцсети сообщил дату первого судебного заседания по делу об убийстве Нурай Серикбай в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Источник: otyrar.kz

Предварительное слушание пройдет 21 июля и начнется в 10.00 в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента, сообщил юрист.

В своей публикации Омров пояснил, что во время предварительного слушания суд решит вопрос о назначении дела к рассмотрению по существу, определит порядок исследования доказательств, а также рассмотрит возможность участия в процессе присяжных заседателей.

Убийство Нурай Серикбай

Напомним, преступление было зафиксировано на видео вечером 11 января в Шымкенте на пешеходном переходе на пересечении улиц Толеметова и Утегенова. На кадрах видно, как девушка пытается убежать, затем оказывает сопротивление, а молодой человек избивает ее и наносит удары ножом. После он скрывается с места происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело. В ведомстве заявили, что под подозрением оказался знакомый погибшей.

Позже подозреваемого задержали в 10 км от Шымкента в открытой местности. По словам родных 21-летней Нурай Серикбай, он был сталкером.

В апреле подозреваемого направили в специализированное учреждение. Как отмечали в полиции, после завершения лечения его вновь этапируют в следственный изолятор. Экспертиза признала мужчину вменяемым. А в конце мая из медицинского центра в Талгаре его перевели обратно в Шымкент.

Месяц назад сообщалось о завершении расследования данного дела.