Житель Башкирии лишился 2,5 млн рублей при покупке трактора через интернет.

На следующий день с заявителем связался «водитель». Он сообщил о якобы проблемах на таможне и попросил перевести ещё более 350 тысяч рублей. На этом злоумышленники не остановились. Под различными предлогами они убедили мужчину осуществить платеж в размере более 2 миллионов рублей для завершения сделки. После оплаты товар так и не был получен. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.