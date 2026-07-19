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Гонщик в Башкирии застрял между притоками разлившейся из-за дождя реки

Его эвакуировали спасатели.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В Нуримановском районе во время эндуро-гонки «Чандарский хребет» участник оказался отрезанным от трассы водой. Из-за дождей река Симка сильно разлилась.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, мужчина отстал от соперников, когда на одном из бродов вода попала в выхлопную систему его мотоцикла. В результате двигатель заглох. Пытаясь завести технику, участник не заметил как вода после прошедших дождей сильно поднялась. В итоге он оказался отрезан от суши между двумя притоками. Ему пришлось обратиться за помощью.

Прибывшие на лодке спасатели переправились к мужчине, эвакуировали его и доставили на берег.

Помощь медиков ему не понадобилась.