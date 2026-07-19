Гонщик в Башкирии застрял между притоками разлившейся из-за дождя реки

В Нуримановском районе во время эндуро-гонки «Чандарский хребет» участник оказался отрезанным от трассы водой. Из-за дождей река Симка сильно разлилась.
Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, мужчина отстал от соперников, когда на одном из бродов вода попала в выхлопную систему его мотоцикла. В результате двигатель заглох. Пытаясь завести технику, участник не заметил как вода после прошедших дождей сильно поднялась. В итоге он оказался отрезан от суши между двумя притоками. Ему пришлось обратиться за помощью.
Прибывшие на лодке спасатели переправились к мужчине, эвакуировали его и доставили на берег.
Помощь медиков ему не понадобилась.