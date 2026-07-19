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В Курске БПЛА повредили четыре многоквартирных дома

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск и Льгов пострадали три человека.

Источник: РИА "Новости"

«Укронацисты атаковали Курск и Льгов. По предварительной информации, вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курске. Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь», — написал он на платформе «Макс».

Как уточнил губернатор, в областном центре повреждения получили квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах, а также фасады двух домов и автомобили. Кроме того, загорелось жилище в многоэтажке на проспекте Победы.

«Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей — из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации», — добавил Хинштейн.

Оперативные службы работают на месте. На время ремонта пострадавших разместят в ПВР или им компенсируют аренду жилья.

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