В Курске БПЛА повредили четыре многоквартирных дома

«Укронацисты атаковали Курск и Льгов. По предварительной информации, вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курске. Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь», — написал он на платформе «Макс».
Как уточнил губернатор, в областном центре повреждения получили квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах, а также фасады двух домов и автомобили. Кроме того, загорелось жилище в многоэтажке на проспекте Победы.
«Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей — из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации», — добавил Хинштейн.
Оперативные службы работают на месте. На время ремонта пострадавших разместят в ПВР или им компенсируют аренду жилья.