На Дону ночью были уничтожены более полутора десятков БПЛА и ракет ВСУ

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, прошедшей ночью 19 июля 2026 года в пяти районах и двух городах Ростовской области российские военные отразили воздушную атаку около полутора десятков вражеских беспилотников и ракет. К сожалению, не обошлось без последствий на земле.
Уточняется, что БПЛА ВСУ и ракеты были уничтожены в городах Гуково и Каменске -Шахтинском, а также в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском районах донского региона.
В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.
В Тарасовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.