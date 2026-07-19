Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону ночью были уничтожены более полутора десятков БПЛА и ракет ВСУ

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, прошедшей ночью 19 июля 2026 года в пяти районах и двух городах Ростовской области российские военные отразили воздушную атаку около полутора десятков вражеских беспилотников и ракет. К сожалению, не обошлось без последствий на земле.

Уточняется, что БПЛА ВСУ и ракеты были уничтожены в городах Гуково и Каменске -Шахтинском, а также в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском районах донского региона.

В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

В Тарасовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше