Хинштейн: ВСУ атаковали автобус, магазин и остановку в Курской области

По словам господина Хинштейна, один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии. Кроме того, ВСУ атаковали Курск. По предварительной информации, БПЛА ударили в четыре многоквартирных дома в городе, подчеркнул он. Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей, ей оказывают первую помощь.