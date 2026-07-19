В Самаре вынесли приговор по делу о мошенничестве при строительстве порта

Следствие также выяснило, что с декабря 2017 по ноябрь 2019 года обвиняемые получили свыше трех млрд руб., из них 1,1 млрд руб.они «впоследствии перечислили на счета аффилированных организаций с целью их хищения». В рамках расследования дела было арестовано имущество и деньги одного из фигурантов и организации в размере около 500 млн руб.