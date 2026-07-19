К поиску пропавшей в Кыну художницы привлекли дроны

«И сегодня не нашли. Каждый день думаю — сегодня найдём… Не помню уже, сколько дней прошло. С поисковым отрядом “ПермьПоиск” ездили до Нижней Ослянки, осматривали берега и острова. Ребята с дроном снимали большой остров», — рассказала женщина.