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К поиску пропавшей в Кыну художницы привлекли дроны

До сих пор девушка, которую унесло паводком, остаётся не найденной.

Мама пропавшей после паводка в Кыну Олеси Косаревой рассказала об итогах поисковой операции 18 июля. К сожалению, художницу, которую унесло потоком воды, найти не удалось.

«И сегодня не нашли. Каждый день думаю — сегодня найдём… Не помню уже, сколько дней прошло. С поисковым отрядом “ПермьПоиск” ездили до Нижней Ослянки, осматривали берега и острова. Ребята с дроном снимали большой остров», — рассказала женщина.

Известно, что поиски проходили также с использованием квадрокоптеров с тепловизорами.

Напомним, 11 июля в Кыну девушку унесло течением во время паводка. Её маме удалось спастись.