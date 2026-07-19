К поиску пропавшей в Кыну художницы привлекли дроны

Мама пропавшей после паводка в Кыну Олеси Косаревой рассказала об итогах поисковой операции 18 июля. К сожалению, художницу, которую унесло потоком воды, найти не удалось.
«И сегодня не нашли. Каждый день думаю — сегодня найдём… Не помню уже, сколько дней прошло. С поисковым отрядом “ПермьПоиск” ездили до Нижней Ослянки, осматривали берега и острова. Ребята с дроном снимали большой остров», — рассказала женщина.
Известно, что поиски проходили также с использованием квадрокоптеров с тепловизорами.
Напомним, 11 июля в Кыну девушку унесло течением во время паводка. Её маме удалось спастись.