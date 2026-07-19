Два человека погибли в ДТП с мотоциклом на мосту в Лужниках

Два человека погибли после опрокидывания мотоцикла на мосту в Лужниках. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель мотоцикла потерял управление. Байк сначала врезался в дорожное ограждение, а затем — в бетонные блоки.
В настоящее время на месте работают судебно-медицинские эксперты, которые проводят осмотр тел погибших. Из-за аварии для движения перекрыта одна полоса, передает телеканал.
Ранее мотоцикл столкнулся с автомобилем Chery в районе Свиблово в Москве. Байкер погиб от полученных травм. В результате ДТП также пострадала пассажирка иномарки.
До этого внедорожник Mitsubishi и мотоциклист столкнулись около дома на Новокуркинском шоссе в Москве. Байкера доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его.