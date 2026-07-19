Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи возбудили уголовное дело о крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: zmsut.sledcom.ru

Вертолет разбился 18 июля 2026 года вблизи хутора Калининского. Воздушное судно выполняло сельскохозяйственные работы. В результате авиапроисшествия погиб пилот.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

На месте падения вертолета работают следователи и криминалисты Западного МСУТ СК России. Проводится осмотр места происшествия, изъятие вещественных доказательств. В рамках расследования рассматриваются различные версии случившегося. Для установления всех обстоятельств трагедии назначен комплекс следственных действий.