Следователи возбудили уголовное дело о крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет разбился 18 июля 2026 года вблизи хутора Калининского. Воздушное судно выполняло сельскохозяйственные работы. В результате авиапроисшествия погиб пилот.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
На месте падения вертолета работают следователи и криминалисты Западного МСУТ СК России. Проводится осмотр места происшествия, изъятие вещественных доказательств. В рамках расследования рассматриваются различные версии случившегося. Для установления всех обстоятельств трагедии назначен комплекс следственных действий.