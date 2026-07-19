Салат Айсберг отозван в США из-за паразита-убийцы

В июне 2025 года салат романо из Калифорнии также вызывал вспышку кишечной инфекции в 14 штатах, тогда пострадали более 100 человек. Кроме того, в прошлом году Taylor Farms уже проводила отзыв продукции из-за возможного загрязнения листерией.