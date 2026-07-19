Салат Айсберг отозван в США из-за паразита-убийцы

В 27 штатах США отозвали партию салата Айсберг из-за риска заражения паразитом Cyclospora, провоцирующим тяжелые кишечные расстройства, сообщает агентство AP. Производитель Taylor Farms добровольно отозвал 25 наименований измельченного салата и смесей под восемью торговыми марками. Вспышка циклоспороза зафиксирована среди клиентов сети Taco Bell в пяти штатах, после чего ресторанная сеть исключила продукт из меню.
Всю отозванную продукцию вырастили в центральной части Мексики. Медики установили связь между болезнью и салатом от мексиканского поставщика, что стало основанием для проверки и последующего отзыва.
Заражение паразитом Cyclospora происходит, если овощи поливали или промывали загрязненной водой. Инфицирование приводит к серьезным нарушениям работы кишечника, включая выраженную и частую диарею.
Taylor Farms является одним из крупнейших поставщиков салатов в США и сотрудничает с крупными сетями общественного питания. Компания уже заявила о сотрудничестве с FDA для выяснения всех обстоятельств и недопущения новых инцидентов.
Потребителям рекомендовано вернуть отозванный продукт в магазины или утилизировать его. FDA продолжает расследование, чтобы определить точный источник заражения и масштаб возможного распространения.
В июне 2025 года салат романо из Калифорнии также вызывал вспышку кишечной инфекции в 14 штатах, тогда пострадали более 100 человек. Кроме того, в прошлом году Taylor Farms уже проводила отзыв продукции из-за возможного загрязнения листерией.
В США бьют тревогу из-за рекордного числа заболевших циклоспориазом.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.