В Верхнем Уфалее трое парней спасли женщину из горящего дома

В Верхнем Уфалее вечером 18 июля загорелись частный дом и хозяйственная постройка на улице Мыжевской. В горящем доме находилась женщина — она не успела эвакуироваться из-за быстро разгорающегося пламени. Избежать трагедии удалось благодаря троим неравнодушным парням, рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Еще до приезда спасателей ребята, заметив огонь, бросились на помощь. Рискуя собой, они вытащили из горящего дома женщину и отвели ее на безопасное расстояние», — уточнили в ведомстве.
Спасатели локализовали и ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. Для тушения они проложили магистральную линию от реки Уфалейки.
Причину пожара устанавливают сотрудники отдела дознания.