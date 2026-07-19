Кубань стала регионом-лидером по числу погибших велосипедистов в России

За шесть месяцев в крае в ДТП с участием велосипедистов погибли 8 человек — это худший показатель среди всех субъектов Российской Федерации. По общему количеству таких аварий регион также входит в тройку антилидеров: на Кубани зафиксировано 169 происшествий, больше только в Москве (302) и Санкт-Петербурге (265).