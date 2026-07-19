Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили за ночь 140 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 140 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 140 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, над акваториями Азовского и Черного морей.

— В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июля текущего года до 08:00 мск 19 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает канал МО РФ в МАКС.

Ночью 18 июля украинские дроны атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получил 61 человек, один погиб.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше