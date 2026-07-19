ОСВОД: на озере в Могилеве утонул 18-летний юноша

На Гребеневскую спасательную станцию ОСВОД примерно в 22:00 18 июля поступило сообщение о трагическом происшествии на озере.
«Предварительно установлено, что около 21:45 молодой человек 18 лет вместе со своей знакомой приехал на пляж озера для отдыха. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул», — сообщили в ОСВОД.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия, но спасти юношу не удалось — медики констатировали смерть молодого человека в 22:52.
ОСВОД призвал граждан соблюдать правила поведения на воде и напомнил, что купание в темное время суток опасно.
Трагедия на дамбе
Это не единственная трагедия на воде, которая произошла за минувшую субботу. По данным ОСВОД, также в реке Березовка в Шкловском районе утонул 11-летний мальчик.
Тело обнаружили водолазы ОСВОД на расстоянии четырех метров от берега на глубине пяти метров.
Сообщается, что двое подростков приехали на велосипедах к дамбе. Один спустился к воде, поскользнулся и упал. Второй мальчик стал звать на помощь. Его услышали взрослые, которые и вызвали спасателей.
Всего в Беларуси с начала купального сезона утонуло боле 65 человек, из которых более 20 — несовершеннолетние. Основной причиной гибели людей на воде спасатели называют беспечность, несоблюдение правил поведения на водах, купание в состоянии алкогольного опьянения.
В большинстве трагических случаев люди купались в неположенных местах и в состоянии алкогольного опьянения.