Минобороны сообщило об уничтожении 140 беспилотников за ночь

В Минобороны России сообщили, что за ночь средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. Это происходило над территориями нескольких регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июля текущего года до 08:00 мск 19 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточнили в ведомстве.