«Угрожал, что убьет детей»: мужчину подозревают в нападении на жену в Актау

«В то утро мужчина выманил мою сестру из дома, угрожая, что убьет детей, если она не выйдет поговорить с ним. Она пришла на встречу, где он избил ее и нанес множественные ножевые ранения. Сейчас сестра находится в больнице. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Мы ищем свидетелей происшествия, которые могли снять случившееся на видео», — заявила сестра пострадавшей.