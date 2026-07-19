«Угрожал, что убьет детей»: мужчину подозревают в нападении на жену в Актау

Инцидент произошел 14 июля — информация об этом появилась в соцсетях. Родные пострадавшей искали очевидцев. По их словам, это случилось в 14 микрорайоне ранним утром, примерно с 4 до 6 часов.
Корреспонденты издания связались в родными пострадавшей.
Они заявили, что на женщину напал супруг, с которым она намеревалась развестись. В семье воспитываются четверо детей. Родные утверждают, что мужчина неоднократно угрожал убить супругу, детей и ее близких.
«В то утро мужчина выманил мою сестру из дома, угрожая, что убьет детей, если она не выйдет поговорить с ним. Она пришла на встречу, где он избил ее и нанес множественные ножевые ранения. Сейчас сестра находится в больнице. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Мы ищем свидетелей происшествия, которые могли снять случившееся на видео», — заявила сестра пострадавшей.
Инцидент прокомментировали в полиции региона.
«Предварительно установлено, что телесные повреждения потерпевшей причинены в ходе семейно-бытового конфликта. Пострадавшая госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь. Подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу», — сообщили в ДП Мангистуаской области.