Два человека погибли в жутком пожаре в Омской области

«На момент прибытия пожарных горели веранда квартиры № 1 и кровля дома на всей площади, угроза перехода огня на рядом стоящие хозпостройки. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России из квартиры № 2 эвакуировались два человека. В результате пожара повреждено и разобрано: веранда квартиры № 1 на площади 32 кв. м и кровля дома на площади 96 кв. м. Общая площадь пожара составила 128 кв. м», — рассказали в ведомстве.