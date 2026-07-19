Два человека погибли в жутком пожаре в Омской области

Пресс-служба МЧС по Омской области сообщила в воскресенье, 19 июля 2026 года, что 18 июля в 14:59 в Москаленском районе в селе Элита горели двухквартирный дом и веранда.
«На момент прибытия пожарных горели веранда квартиры № 1 и кровля дома на всей площади, угроза перехода огня на рядом стоящие хозпостройки. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России из квартиры № 2 эвакуировались два человека. В результате пожара повреждено и разобрано: веранда квартиры № 1 на площади 32 кв. м и кровля дома на площади 96 кв. м. Общая площадь пожара составила 128 кв. м», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что пожар тушили пять сотрудников МЧС России, задействовав две единицы техники.
По данным регионального МЧС, на пожаре погибли два человека. Открытое горение было ликвидировано в 16:15.