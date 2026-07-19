Смоленский бизнесмен поплатился за продажу по дешёвке боевых волчков из китайского фэнтези

Ранее Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 15 фигурантам дела об аксайских рынках. Организатор преступного сообщества Карим Бабаев и экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, руководивший муниципалитетом 27 лет, получили по 17 лет строгого режима и многомиллионные штрафы. Сыновьям Бабаева Вадиму и Эдуарду, а также предпринимателям Рифату Капкаеву, Александру Карпенко и Александру Лобко назначили по 9 лет общего режима со штрафами по 2 миллиона рублей каждому.