Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночная атака ВСУ на 10 регионов России отбита — ПВО уничтожила 140 дронов

Российские средства ПВО в ночь на 19 июля перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолётного типа над 10 регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 18 июля до 08:00 19 июля по московскому времени. Дроны были уничтожены над территориями десяти регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

По данным ведомства, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Также средства ПВО работали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями морей.

На объектах под Ставрополем после ночного налёта дронов детонируют огнеопасные материалы. Там силы ПВО отразили атаку беспилотников, после чего в промзоне возникли очаги возгорания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше