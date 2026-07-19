Изнасилования, торговля людьми, порно: Братья Тейт на двоих получили 70 обвинений

Британские прокуроры добиваются их экстрадиции. Эндрю Тейту (39 лет) вменяют семь изнасилований, три эпизода торговли людьми в сексуальных целях, три нападения, а также 19 эпизодов, связанных с детской порнографией и экстремальными материалами. Тристану Тейту (38 лет) предъявлены два обвинения в изнасиловании, одно — в сексуальном насилии и три — в торговле людьми.