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Изнасилования, торговля людьми, порно: Братья Тейт на двоих получили 70 обвинений

Федеральные маршалы США арестовали блогеров Эндрю и Тристана Тейтов. Братьев, долгие годы находившихся под следствием в Европе, обвиняют в преступлениях, совершённых с 2010 года. Об этом пишет The New York Times.

Британские прокуроры добиваются их экстрадиции. Эндрю Тейту (39 лет) вменяют семь изнасилований, три эпизода торговли людьми в сексуальных целях, три нападения, а также 19 эпизодов, связанных с детской порнографией и экстремальными материалами. Тристану Тейту (38 лет) предъявлены два обвинения в изнасиловании, одно — в сексуальном насилии и три — в торговле людьми.

Арест проведён на основе секретного ордера, сообщил представитель маршальской службы Брэди Маккаррон.

Ранее федеральные судебные приставы США задержали в Майами братьев Эндрю и Тристана Тейтов. Румынские оперативники установили, что они создали преступную группировку, которая вербовала девушек для работы в видеочатах, принуждая их создавать порнографические материалы. Контент размещался на платных платформах. Братья заработали на этом 2,8 млн долларов и 887 тысяч токенов криптовалюты.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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