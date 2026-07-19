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Житель Красноярского края обхитрил продавцов и вынес из магазина сумку мяса

Житель Заозерного вынес из продуктового семь килограммов мяса.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярского края обхитрил продавцов и вынес из дискаунтера полную сумку мяса. Об этом рассказали в краевом МВД. Все произошло в Заозерном. Проходя через кассу с полной сумкой мяса, ранее неоднократно судимый мужчина уверил продавца, что купил его в другом магазине и поэтому не будет за него платить. Мужчину пропустили. А в конце рабочего дня в магазине обнаружилась недостача. После проверки по видеокамерам выяснилось, что тот самый мужчина сложил свинину и курицу в сумку, но не рассчитался на кассе.

Полицейские быстро нашли нарушителя. На местного жителя завели уголовное дело. Похититель мяса уже возместил пять тысяч рублей ущерба. Вскоре дело рассмотрит суд.