Житель Красноярского края обхитрил продавцов и вынес из магазина сумку мяса

Житель Красноярского края обхитрил продавцов и вынес из дискаунтера полную сумку мяса. Об этом рассказали в краевом МВД. Все произошло в Заозерном. Проходя через кассу с полной сумкой мяса, ранее неоднократно судимый мужчина уверил продавца, что купил его в другом магазине и поэтому не будет за него платить. Мужчину пропустили. А в конце рабочего дня в магазине обнаружилась недостача. После проверки по видеокамерам выяснилось, что тот самый мужчина сложил свинину и курицу в сумку, но не рассчитался на кассе.