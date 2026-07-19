Пожар произошел в больнице в Гродно

По данным ведомства, 11 человек были спасены, эвакуированы еще 254, среди которых 10 детей.
Ночью спасателям поступило сообщение о задымлении в учреждении здравоохранения по улице Обухова.
Прибывшими к месту пожара подразделениями МЧС было установлено, что очаг пожара находился в одной из палат на пятом этаже шестиэтажной больницы. При этом персонал больницы и милиционеры, которые почувствовали запах гари, из горевшей палаты спасли пятерых человек.
Прибывшие на место происшествия работники МЧС спасли еще шесть человек, которые были госпитализированы.
«Спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия работали 15 единиц техники МЧС», — сообщили в министерстве.