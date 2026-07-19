22 пострадавших при атаке дронов на склад WB в Котовске находятся в больнице

22 человека, пострадавших при атаке украинских беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, остаются в больницах. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, еще 14 — в состоянии средней степени тяжести. Также девять человек получили амбулаторную помощь, сообщили в Минздраве.