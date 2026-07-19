22 пострадавших при атаке дронов на склад WB в Котовске находятся в больнице

22 человека, пострадавших при атаке украинских беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, остаются в больницах. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, еще 14 — в состоянии средней степени тяжести. Также девять человек получили амбулаторную помощь, сообщили в Минздраве.
Инцидент произошел в ночь на 18 июля. Украинские дроны нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Котовске, где на тот момент находились сотрудники. В результате удара погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назвал произошедшее спланированным терактом против мирных жителей. По словам главы региона, удар стал самой масштабной и бесчеловечной атакой на регион.