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22 пострадавших при атаке дронов на склад WB в Котовске находятся в больнице

Восемь человек, пострадавших в результате атаки на Wildberries, находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

22 человека, пострадавших при атаке украинских беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, остаются в больницах. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, еще 14 — в состоянии средней степени тяжести. Также девять человек получили амбулаторную помощь, сообщили в Минздраве.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля. Украинские дроны нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Котовске, где на тот момент находились сотрудники. В результате удара погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назвал произошедшее спланированным терактом против мирных жителей. По словам главы региона, удар стал самой масштабной и бесчеловечной атакой на регион.

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