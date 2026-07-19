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В Ногинске потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Пожар на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске, возникший после атаки беспилотников в ночь на 18 июля, полностью ликвидирован. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Денис Семёнов.

«Пожар потушен. Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу!» — написал глава округа.

После ликвидации возгорания городские службы начали постепенно возвращать район к обычному режиму работы. В частности, восстанавливается движение общественного транспорта, а временные ограничения на перекрёстках поэтапно снимаются. Власти попросили автомобилистов учитывать текущую ситуацию и соблюдать осторожность до полного открытия всех дорог.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Ногинске произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте работали пожарные расчёты и экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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