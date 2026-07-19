Бастрыкину доложат о деле нижегородки, ставшей инвалидом из-за канавы

Пострадавшая женщина записала видеообращение к главе ведомства, в котором рассказала, что ехала на велосипеде по дороге и упала в глубокую выкопанную канаву. Возле опасного участка полностью отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки. В результате падения нижегородка получила серьезную травму и стала инвалидом.