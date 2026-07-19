Бастрыкину доложат о деле нижегородки, ставшей инвалидом из-за канавы

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения жительницы Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.
Пострадавшая женщина записала видеообращение к главе ведомства, в котором рассказала, что ехала на велосипеде по дороге и упала в глубокую выкопанную канаву. Возле опасного участка полностью отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки. В результате падения нижегородка получила серьезную травму и стала инвалидом.
По данному факту региональные следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского следственного управления Айрату Ахметшину доложить о первоначальных результатах расследования и всех доводах заявительницы.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался разрушенной дорогой в Кстовском районе.