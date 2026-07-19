Под Петербургом убили и расчленили уроженца Омска

По версии следствия, преступление произошло летом прошлого года в квартире на Пражской улице в Кудрово. Во время конфликта двое знакомых избили омича, после чего он скончался. Затем тело разделили на семь частей, поместили в пять пакетов и вывезли за пределы населённого пункта.