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Под Петербургом убили и расчленили уроженца Омска

Останки 33-летнего мужчины обнаружили в пяти пакетах в Ленинградской области. Установить его личность помогла генетическая экспертиза.

Источник: Om1 Омск

В Ленинградской области расследуют убийство 33-летнего уроженца Омска. Его останки нашли 1 мая в канаве между посёлком имени Свердлова и карьером Мяглово во Всеволожском районе.

По версии следствия, преступление произошло летом прошлого года в квартире на Пражской улице в Кудрово. Во время конфликта двое знакомых избили омича, после чего он скончался. Затем тело разделили на семь частей, поместили в пять пакетов и вывезли за пределы населённого пункта.

Личность погибшего удалось установить по результатам генетической экспертизы.

Подозреваемых разыскали в Челябинске. Ими оказались мужчины 40 и 53 лет — уроженцы Курской и Челябинской областей. Оба заключены под стражу и находятся в следственном изоляторе.

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