Число раненных при смертельной атаке дрона ВСУ на автобус в Дубовом выросло

Среди пострадавших оказалась 16-летняя девушка — её госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Двое мужчин находятся в городской больнице № 2 Белгорода, один из них — в тяжёлом состоянии. Ещё две пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены домой.