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Десять пострадавших при атаке ВСУ на Тамбовскую область эвакуированы в Москву

Десять человек, пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области, направлены на лечение в столицу. Об этом РИА «Новости» проинформировал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Источник: Life.ru

По его словам, эвакуация проводилась силами службы медицины катастроф. Раненых доставляли автотранспортом и санитарными вертолётами в федеральные медицинские центры Минздрава и городские больницы Москвы.

На протяжении всего пути пациентов сопровождали врачи, дорогу все перенесли удовлетворительно. Ранее по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в регион были стянуты бригады Федерального центра медицины катастроф и столичного Центра экстренной медицинской помощи.

Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ нанесли удары по логистическим комплексам в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске жертвами атаки стали семь человек — четверо мужчин и три женщины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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