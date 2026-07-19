Жителей Октябрьского округа в Прикамье призвали эвакуироваться из-за паводка

— В связи с обильными осадками произошло частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая. Сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка, — написал Георгий Поезжаев на своей странице в соцсетях.