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Жителей Октябрьского округа в Прикамье призвали эвакуироваться из-за паводка

В округе объявлен режим ЧС и открыты два пункта временного размещения.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский муниципальный округ Пермского края столкнулся с последствиями обильных осадков. Накануне вечером глава округа Георгий Поезжаев на своей странице в социальных сетях сообщил о частичном подтоплении нескольких населенных пунктов.

— В связи с обильными осадками произошло частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая. Сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка, — написал Георгий Поезжаев на своей странице в соцсетях.

По словам главы муниципалитета, для жителей пострадавших территорий открыты два пункта временного размещения в зданиях Октябрьского и Сарсинского домов культуры.

— 42 года я жила, трудилась в поселке, но такого не бывало. Беда! — прокомментировала пост одна из жительниц округа.

Глава округа опубликовал подробную инструкцию по действиям в условиях угрозы затопления:

— подготовить документы, ценные вещи, медикаменты, 2−3-суточный запас непортящихся продуктов питания, постельное белье и туалетные принадлежности, а также комплект верхней одежды и обуви;

— перенести имущество и материальные ценности в безопасное место (на чердак, крышу), либо уложить их повыше — на шкафы или антресоли;

— выключить электричество и газ, погасить огонь в отопительных печах, закрепить все плавучие предметы вне зданий или разместить их в подсобных помещениях;

— закрыть окна и двери, при необходимости и наличии времени забить снаружи досками или щитами окна и двери первых этажей;

— покинуть дом и эвакуироваться в безопасное место.

На месте работают спасательные службы, введен режим ЧС. Власти округа продолжают вести мониторинг уровня воды и призывают граждан сохранять спокойствие и неукоснительно следовать инструкциям экстренных служб.