Житель Самарской области насмерть забил приятеля черенком от лопаты

Под Самарой в поселке Комсомольский был жестоко убит местный житель. В преступлении подозревают его знакомого, рассказали в СК Самарской области. Инцидент произошел 15 июля в жилом вагончике, где работал обвиняемый. Оба мужчины в этот момент были пьяны, и между ними разгорелась ссора.