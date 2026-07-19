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Пожар на нефтебазе в Ногинске полностью потушен

БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске полностью ликвидирован. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава Богородского округа Денис Семенов.

«Сейчас Богородский округ постепенно возвращается к привычному ритму: восстанавливается движение автобусов, поэтапно снимаются временные ограничения на перекрёстках. Совсем скоро все дороги будут открыты», — написал Семенов.

Возгорание произошло в ночь на 18 июля в результате падения беспилотника ВСУ. В целях безопасности был эвакуирован находившийся поблизости родильный дом, а также жители многоквартирного дома на улице Радченко. В результате пожара пострадали два человека. В Богородском округе, где зафиксированы наиболее серьезные последствия атаки, продолжаются восстановительные работы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) также нанесли удар по Курску. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в мессенджере «Макс» сообщил, что вражеские дроны ударили по четырем многоквартирным домам. Всего, по данным Минобороны, в ночь на 18 июля силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников.

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