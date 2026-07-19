Десять раненых из Котовска привезли в Москву на лечение

В федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы привезли десять пострадавших в результате ударов беспилотников на логистический центр в Тамбовской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
В медицинских учреждениях остаются 22 человека, получивших ранения при атаке. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
В ночь на 18 июля логистический объект в Котовске Тамбовской области подвергся атаке БПЛА. В результате семь человек погибли, еще 25 получили ранения. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В связи с трагедией в регионе введен траур, все массово-развлекательные мероприятия отменены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние медики характеризуют как стабильное.
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