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Десять раненых из Котовска привезли в Москву на лечение

В федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы привезли десять пострадавших в результате ударов беспилотников на логистический центр в Тамбовской области.

В федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы привезли десять пострадавших в результате ударов беспилотников на логистический центр в Тамбовской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

В медицинских учреждениях остаются 22 человека, получивших ранения при атаке. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 18 июля логистический объект в Котовске Тамбовской области подвергся атаке БПЛА. В результате семь человек погибли, еще 25 получили ранения. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В связи с трагедией в регионе введен траур, все массово-развлекательные мероприятия отменены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние медики характеризуют как стабильное.

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