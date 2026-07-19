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В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом в бане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Пятеро детей госпитализированы из-за отравления угарным газом в бане в Чувашии, угрозы жизни нет, сообщает минздрав республики.

Источник: © РИА Новости

«В Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».

Состояние детей оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, угрозы для жизни нет, уточнили в минздраве.

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