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Челябинка стала фигурантом уголовного дела, прописав в квартире мигрантов

На самом деле иностранцы по месту регистрации не проживали.

Источник: 1obl.ru

38-летняя жительница Тракторозаводского района Челябинска пойдет под суд за фиктивную прописку четырех иностранцев, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Женщина дважды обращалась в миграционный отдел, чтобы поставить на учет в своей квартире иностранцев. Однако вскоре выяснилось, что по факту мигранты по месту регистрации не проживали: они заплатили женщине за прописку, чтобы остаться в стране легально. Это подтвердил осмотр квартиры, а также показания соседей.

В отношении челябинки возбудили несколько уголовных дел о фиктивной постановке на учет иностранцев. Ее ждет суд. Мигранты с учета сняты.