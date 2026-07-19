Челябинка стала фигурантом уголовного дела, прописав в квартире мигрантов

38-летняя жительница Тракторозаводского района Челябинска пойдет под суд за фиктивную прописку четырех иностранцев, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Женщина дважды обращалась в миграционный отдел, чтобы поставить на учет в своей квартире иностранцев. Однако вскоре выяснилось, что по факту мигранты по месту регистрации не проживали: они заплатили женщине за прописку, чтобы остаться в стране легально. Это подтвердил осмотр квартиры, а также показания соседей.
В отношении челябинки возбудили несколько уголовных дел о фиктивной постановке на учет иностранцев. Ее ждет суд. Мигранты с учета сняты.