Челябинка стала фигурантом уголовного дела, прописав в квартире мигрантов

Женщина дважды обращалась в миграционный отдел, чтобы поставить на учет в своей квартире иностранцев. Однако вскоре выяснилось, что по факту мигранты по месту регистрации не проживали: они заплатили женщине за прописку, чтобы остаться в стране легально. Это подтвердил осмотр квартиры, а также показания соседей.