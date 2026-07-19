Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область почти 100 раз

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 96 атакам со стороны ВСУ. По данным врио губернатора Александра Шуваева, в результате погибли два мирных жителя, еще девять человек получили ранения.

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 96 атакам со стороны ВСУ. По данным врио губернатора Александра Шуваева, в результате погибли два мирных жителя, еще девять человек получили ранения.

Как написал глава региона в Мах, украинские силы восемь раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Под ударом оказались Белгород и десять муниципальных округов.

Господин Шуваев отметил, что силы ПВО и спецподразделения сбили и подавили 173 беспилотника. Среди раненых есть ребенок.

В Белгородском и Шебекинском округах пострадавших доставили в медучреждения. 16-летняя девушка находится в детской областной больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше