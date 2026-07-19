Россияне требуют закрыть отель в Грузии после избиения туристки за русский язык

Ранее Life.ru сообщал, что конфликт произошёл на свадьбе в отеле. Российские туристки были в номере с балконом, выходящим на площадку, и поссорились с одним из гостей. Девушки утверждают, что мужчина ворвался в номер, вёл себя агрессивно и ударил одну из них. У пострадавшей диагностировали перелом носа.