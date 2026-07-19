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В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Два вагона с пустыми контейнерами сошли с рельсов в Кировской области, пострадавших нет, движение поездов не нарушено, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, 19 июля в ночное время на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ведутся восстановительные работы.

«На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло», — подчеркивается в сообщении.

Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.