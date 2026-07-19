В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона

«По предварительным данным, 19 июля в ночное время на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ведутся восстановительные работы.
«На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло», — подчеркивается в сообщении.
Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.