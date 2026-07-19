Бастрыкин требует доклад о наезде подростка на полицейского в Казани

По версии следствия, юный водитель нарушил правила дорожного движения — выехал на дорогу общего пользования. На перекрёстке его попытались остановить инспекторы ГИБДД. Подросток не подчинился законному требованию и попытался скрыться. Во время бегства он совершил наезд на одного из полицейских. Сотрудника с травмами госпитализировали.