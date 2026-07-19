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Бастрыкин требует доклад о наезде подростка на полицейского в Казани

Следственный комитет возбудил дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В Казани возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка, который сбил сотрудника полиции на питбайке. Инцидент произошёл утром 14 июля.

По версии следствия, юный водитель нарушил правила дорожного движения — выехал на дорогу общего пользования. На перекрёстке его попытались остановить инспекторы ГИБДД. Подросток не подчинился законному требованию и попытался скрыться. Во время бегства он совершил наезд на одного из полицейских. Сотрудника с травмами госпитализировали.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования и всех обстоятельствах произошедшего.