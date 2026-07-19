Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Петербурга попал в реанимацию после драки возле бара

Его оппонента доставили в отдел полиции.

Источник: Комсомольская правда

Полиция задержала мужчину, который избил незнакомца возле бара в центре Северной столицы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел ночью 18 июля.

— В 02:58 в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что у бара, расположенного по улице Ломоносова, происходит драка, — сообщили в Полиции.

Позднее в полицию передали данные из больницы, куда в тяжелом состоянии доставили 41-летнего мужчину, которого избили в ходе конфликта. Интересно, что полиция задержала подозреваемого возле того же бара, но спустя сутки. Мужчина вернулся на место преступления.

— Около бара, где ранее была драка, опергруппой угрозыска задержан неработающий 22-летний местный житель, — уточнили в полиции. — Установлено, что в тот день между задержанным и пострадавшим произошел конфликт на почве выпитого алкоголя.

По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.