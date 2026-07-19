Житель Петербурга попал в реанимацию после драки возле бара

Позднее в полицию передали данные из больницы, куда в тяжелом состоянии доставили 41-летнего мужчину, которого избили в ходе конфликта. Интересно, что полиция задержала подозреваемого возле того же бара, но спустя сутки. Мужчина вернулся на место преступления.