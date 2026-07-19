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В Кировской области с рельсов сошли два грузовых вагона

На станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги произошел сход двух железнодорожных платформ с пустыми контейнерами. Инцидент случился в ночь на 19 июля во время проведения маневровых работ, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

На станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги произошел сход двух железнодорожных платформ с пустыми контейнерами. Инцидент случился в ночь на 19 июля во время проведения маневровых работ, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте ведутся восстановительные работы.

В надзорном ведомстве отметили, что инцидент не повлиял на график движения пассажирских поездов. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

Кировская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.