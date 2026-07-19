Поход детей в баню в Чувашии закончился массовым отравлением угарным газом

Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Медики оказывают детям необходимую помощь и наблюдают за их состоянием. По данным врачей, состояние детей оценивается как удовлетворительное. Отмечается положительная динамика, угрозы для жизни юных пациентов уже нет.