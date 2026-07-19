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Поход детей в баню в Чувашии закончился массовым отравлением угарным газом

Пятеро детей попали в больницу после отравления угарным газом в бане в Чувашии. Инцидент произошёл в Аликовском округе, сообщили в региональном Минздраве.

Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Медики оказывают детям необходимую помощь и наблюдают за их состоянием. По данным врачей, состояние детей оценивается как удовлетворительное. Отмечается положительная динамика, угрозы для жизни юных пациентов уже нет.

Ранее в кафе Mola Mola в Нижнем Новгороде произошло массовое отравление: минимум 7 человек заболели, трое госпитализированы, включая трёхлетнего ребёнка, с предварительным диагнозом сальмонеллёз. Гости предположили, что причиной всему блюда из «Завтрака капитана». Заведение временно закрыто.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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