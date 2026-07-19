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Безбилетный пассажир умер в поезде Атырау — Актобе

Мужчина скончался в поезде Атырау — Актобе на этой неделе. Выяснилось, что он ехал без билета — виновные понесли наказание, передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 13 июля 2026 года в пассажирском поезде № 691/692 на участке Кандыагаш — Актобе, сообщили в компании «Пассажирские перевозки».

Начальник поезда заявил о том, что пассажир следовал без билета — его посадку в вагон осуществил проводник. Во время следования мужчина скоропостижно скончался.

Система кондиционирования воздуха в вагоне работала в штатном режиме, а температурный режим соответствовал установленным нормативам, добавили в компании.

Сообщается, что тело передали сотрудникам уполномоченных органов для проведения необходимых процессуальных мероприятий по прибытии на станцию Актобе.

Было проведено внутреннее служебное расследование. По его итогам трудовые договоры с двумя проводниками вагона и начальником поезда были расторгнуты.

Кроме того, начальнику Актюбинского участка и инструктору производственного обучения объявлены строгие выговоры. В отношении руководящего состава филиала «Западный» также планируется применение строгих дисциплинарных мер, вплоть до увольнения, добавили в компании.

Обстоятельства произошедшего расследуют сотрудники отдела полиции на транспорте на станции Актобе. Предполагается, что пассажир мог умереть из-за двусторонней пневмонии.