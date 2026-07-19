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В Ногинске потушили пожар на нефтебазе после падения БПЛА

Пожар на нефтебазе в Ногинске потушен. Об этом написал глава Богородского округа Денис Семенов в своем Telegram-канале.

Пожар на нефтебазе в Ногинске потушен. Об этом написал глава Богородского округа Денис Семенов в своем Telegram-канале.

В субботу в результате падения беспилотника вспыхнул пожар на территории нефтебазы в Ногинске. Господин Семенов в соцсетях предупредил жителей округа о перекрытии ряда дорог и перекрестков в городе. Он уточнил, что ограничения сохранятся до полного устранения пожара на нефтебазе.

«Пожар потушен. Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу!» — подчеркнул глава округа.

По его словам, сейчас в Богородском округе постепенно восстанавливается движение автобусов. Также снимаются временные ограничения на перекрестках.

Накануне вечером губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате ударов БПЛА по региону пострадал 61 человек. В Электростали пострадали 57 человек, в Ногинске — четыре. В Электростали утром был атакован склад Wildberries.

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